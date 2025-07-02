В Крыму поймали почти 500 нарушителей противопожарного режима

В Крыму с начала введения особого противопожарного режима поймали почти 500 нарушителей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Уже 472 человек привлечены к административной ответственности за нарушения правил безопасности во время действия особого противопожарного режима», – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди нарушителей – 376 физлиц, 88 должных лиц и девять юридических.
Из-за засушливой погоды особый противопожарный режим был объявлен в Крыму с 1 мая. В этот период нельзя сжигать сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов и садоводческих товариществ.
Симферополь, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»