Жительница Крыма задержана за передачу Киеву сведений о ПВО

В Крыму задержали местную жительницу за передачу украинской разведке данных об объектах противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1963 года рождения, причастной к работе на украинские спецслужбы», – говорится в сообщении.

Жительница поселка Черноморского установила контакт с представителем Главного управления разведки Украины, а затем по заданию куратора фотографировала и снимала на видео объекты ПВО в регионе. Переданные сведения могли использоваться для планирования ударов по территории России.

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Симферополь, Зоя Осколкова

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