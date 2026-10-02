Житель Крыма передавал СБУ сведения о военных объектах

В Крыму задержали местного жителя, который сотрудничал с украинской разведкой и передавал сведения об объектах ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ и, действуя по его заданию, осуществлял фото- и видеосъемку работы подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации на полуострове объектов ВС РФ», – говорится в сообщении.

У фигуранта изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи, содержащие переписку с куратором украинских спецслужб.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Симферополь, Зоя Осколкова

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