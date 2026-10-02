российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Житель Крыма передавал СБУ сведения о военных объектах

В Крыму задержали местного жителя, который сотрудничал с украинской разведкой и передавал сведения об объектах ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ и, действуя по его заданию, осуществлял фото- и видеосъемку работы подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, а также сведения о дислокации на полуострове объектов ВС РФ», – говорится в сообщении.

У фигуранта изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи, содержащие переписку с куратором украинских спецслужб.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

Севастополь: голосования в условиях воздушных атак / В Крыму грузовик протаранил легковушку на трассе, два человека погибли / В Крыму задержали агента Киева, готовившего теракт в медучреждении Минобороны / Двух жителей Крыма обвинили в госизмене / В Крыму ввели режим ЧС из-за лесного пожара в Ялте / Жителя Крыма арестовали за передачу данных Украине / В Севастополе из-за перегрузки сетей ввели временные отключения света / В Севастополе при взрыве устройства ВСУ погибли четверо пиротехников МЧС и охранник

Публикации с меткой

В рубриках / Метки