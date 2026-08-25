В Крыму ввели режим ЧС из-за лесного пожара в Ялте

В Крыму объявлен режим чрезвычайно ситуации регионального характера из-за лесного пожара в Ялте. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Отнести сложившуюся с 22 августа 2026 года ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера регионального уровня реагирования», – говорится в документе.

Границы зоны ЧС установлены в пределах территории Ялтинского заповедника. Полиция ограничит доступ граждан и транспорта в указанную зону. Руководить ликвидацией последствий ЧС назначен премьер-министр республики Юрий Гоцанюк

Площадь пожара в Ялте достигала 50 га, к тушению привлекли более 500 человек и свыше 100 единиц техники. Ситуация осложняется аномально жаркой и ветренной погодой, а также труднодоступной местностью в районе возгорания.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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