В России начался сезон лесных пожаров: риски возгораний резко выросли по всей стране

В России стартовал сезон повышенной пожароопасности: вероятность возникновения лесных пожаров отмечена в 86 регионах, в 50 установлен особый режим, а в четырех объявлена чрезвычайная ситуация. Основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность.

С начала года в РФ возникло уже 3 тыс. лесных пожаров, которые охватили 1,2 млн га лесного фонда, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя Рослесхоза Ивана Советникова. При этом, по его словам, последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению как количества возгораний, так и площади, пройденной огнем. Так в аналогичный период 2025-го было зарегистрировано 3,3 тыс. возгораний на площади 3,8 млн га.

Весной практически все лесные пожары возникали из-за нарушений правил безопасности и перехода огня с земель сельхозназначения и других категорий. «Летом ситуация изменилась: усилилось влияние природного фактора, – подчеркнул глава ведомства. – В жаркую и засушливую погоду леса горят в основном из-за сухих гроз, причем зачастую – в отдаленной и труднодоступной местности».

Сейчас самая напряженная ситуация складывается в Сибири. Больше всего возгораний зафиксировано в Красноярском крае – 95 на площади 36,1 тыс. га. В Иркутской области – 17 очагов на 8,9 тыс. га, в Томской – 14 на 3,5 тыс. га. Рослесхоз постоянно контролирует развитие ситуации. Сейчас в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях задействовано 538 специалистов федеральной «Авиалесоохраны» и региональных лесопожарных формирований.

По данным исследований, которые проводили совместно с «Авиалесоохраной», 90-95% лесных пожаров возникают по вине человека. В сухую погоду люди часто поджигают траву на участках или устраивают пожары из-за неосторожного обращения с огнем. Если таких случаев будет много, может произойти пожарная катастрофа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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