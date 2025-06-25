В Забайкалье возле военных складов раздались несколько взрывов

В Забайкалье произошел пожар в поселке Большая Тура. Очевидцы сообщают о взрывах. На месте работают оперативные службы.
Ландшафтный пожар подошел к войсковой части, территория военного объекта оцеплена. Сообщается о нескольких взрывах, предположительно, сдетонировали боеприпасы.
Пожарных и технику не пускают на территорию из-за повышенного риска повторной детонации. Огонь тушат с воздуха вертолеты Ми-8. Силы МЧС также готовят авиацию – ИЛ-76 и Бе-200, передает телеграм-канал «112».
В 2014 году в Большой Туре из-за пожара на военных складах эвакуировали всех жителей. Тогда погибли 10 человек.
Чита, Зоя Осколкова
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