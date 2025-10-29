На острове Недоразумения в Магаданской области горит лес

Лесной пожар произошел на острове Недоразумения в Магаданской области. На месте работают специалисты «Авиалесоохраны».

«Там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор. ПСЦ Магаданской области доставил шесть специалистов «Авиалесоохраны», они занимаются локализацией очага и тушением», – сообщил РИА «Новости» глава центра управления Магаданской областью Павел Береговой.

В настоящее время нет опасности распространения огня на постройки. Сотрудники регионального пожарно-спасательного центра готовы подключиться к тушению. Усилить группировку пожарных планируется с завтрашнего дня.

Остров Недоразумения находится в 20 км от Магадана. Его экологическая система считается уникальной. Не так давно на острове построили базу для туристов.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

