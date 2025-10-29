российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 октября 2025, 15:20 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На острове Недоразумения в Магаданской области горит лес

Лесной пожар произошел на острове Недоразумения в Магаданской области. На месте работают специалисты «Авиалесоохраны».

«Там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор. ПСЦ Магаданской области доставил шесть специалистов «Авиалесоохраны», они занимаются локализацией очага и тушением», – сообщил РИА «Новости» глава центра управления Магаданской областью Павел Береговой.

В настоящее время нет опасности распространения огня на постройки. Сотрудники регионального пожарно-спасательного центра готовы подключиться к тушению. Усилить группировку пожарных планируется с завтрашнего дня.

Остров Недоразумения находится в 20 км от Магадана. Его экологическая система считается уникальной. Не так давно на острове построили базу для туристов.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Лесные пожары

МЧС: России удалось избежать крупных лесных пожаров в этом году / Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции / В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров / В Забайкалье два подростка устроили поджоги в лесу с ущербом на 320 млн рублей / В Крыму поймали почти 500 нарушителей противопожарного режима / В Забайкалье возле военных складов раздались несколько взрывов / В Бурятии из-за ритуального обряда произошел масштабный пожар / Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 1 млн га

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,