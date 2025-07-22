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Вторник, 22 июля 2025, 15:51 мск

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В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за лесных пожаров. Об этом заявил глава региона Владислав Ховалыг.

Накануне режим ЧС муниципального характера был введен в Чеди-Хольском, Тес-Хемском и Каа-Хемском кожуунах. Ситуацию осложняет сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков.

«С сегодняшнего дня вводим режим ЧС на всей территории Тувы. Сосредоточим все силы и средства, чтобы не допустить массового распространения лесных пожаров. В том числе планируем привлечь федеральную помощь», – написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

В настоящее время в Туве действует восемь лесных пожаров на площади 275,2 га, локализовано два возгорания на площади 15 га. Глава республики призвал жителей отнестись к ограничительным мерам с пониманием и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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