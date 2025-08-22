российское информационное агентство 18+

МЧС: России удалось избежать крупных лесных пожаров в этом году

В 2025 году в России удалось предотвратить развитие крупных лесных пожаров за исключением территории Забайкальского края. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Да, были трудности по Забайкальскому краю, но в целом по стране не дали возможность развиться большим лесным пожарам. Мы считаем, что это есть определенная заслуга не только наша, но и природы в том числе», – сказал министр.

По его словам, в настоящее время руководители региональных управлений МЧС получили указание начинать тушить лесные пожары, как только есть угроза для населенных пунктов. При этом пожарные всегда готовы применить тяжелую авиацию.

«И в целом по стране идет по этому году реальное уменьшение пожаров», – добавил Куренков, говоря по теме техногенных пожаров.

Москва, Зоя Осколкова

