В Забайкалье два подростка устроили поджоги в лесу с ущербом на 320 млн рублей

В Забайкальском крае двух несовершеннолетних обвинили в поджоге леса. Нанесенный ущерб превысил 320 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Читинского районного суда.

«Двум несовершеннолетним, обвиняемым в поджогах лесных насаждений вблизи пгт. Атамановка Забайкальского края, 19 июля 2025 года Читинским районным судом Забайкальского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Следователи установили, что подростки устроили поджоги, ущерб от которых составил более 322 млн рублей. Один из задержанных признал вину.

Отмечается, что юноши не окончили школу, не учатся и не работают. Один из них является воспитанником детского дома, откуда неоднократно сбегал.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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