Пятница, 8 мая 2026, 11:20 мск

В зоне отчуждения у Чернобыля случился масштабный пожар

В зоне отчуждения у Чернобыля на большой площади горит лес. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. Предполагаемая площадь пожара уже составляет более 1100 гектар», – говорится в сообщении ведомства.

Ситуация осложняется очень сухой и ветренной погодой. Пожарные бригады работают в усиленном режиме.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

