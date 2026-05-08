В зоне отчуждения у Чернобыля случился масштабный пожар

В зоне отчуждения у Чернобыля на большой площади горит лес. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. Предполагаемая площадь пожара уже составляет более 1100 гектар», – говорится в сообщении ведомства.
Ситуация осложняется очень сухой и ветренной погодой. Пожарные бригады работают в усиленном режиме.
Киев, Зоя Осколкова
