В Бурятии из-за ритуального обряда произошел масштабный пожар

В Бурятии проводивший ритуальный обряд житель спровоцировал пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным пожарных, 45-летний россиянин проводил ритуальный обряд и оставил без присмотра тлеющее благовоние. Ветер разнес искры, в результате вспыхнула сухая трава на землях сельхозназначения.

Площадь пожара составила более 20 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 28 человек и 10 единиц техники.

В МЧС напомнили, что в настоящее время на всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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