Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 1 млн га

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га. Ситуация осложняется засушливой погодой и сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время в регионе действует 61 лесной пожар на площади более чем 1,026 млн га. 15 очагов возгорания локализованы на площади 314,4 тысячи га. Рядом с населенными пунктами действуют 13 пожаров на более чем 223 тысячах га.

«В регионе установлено вознаграждение за информацию о поджигателях. Всего с начала года выявлено 99 виновников, в их числе 41 несовершеннолетний; возбуждено шесть уголовных дел», – говорится в сообщении.

Ситуацию с природными пожарами в Забайкалье осложняют минимальные осадки и сильный ветер.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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