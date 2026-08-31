Двух жителей Крыма обвинили в госизмене

В Крыму двух жителей обвинили в шпионаже в пользу Украины и создании схронов с самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В Крыму задержали россиян 1968 и 1974 годов рождения. По данным следствия, мужчины были завербованы представителем Сил специальных операций (ССО) украинских войск. Они начали пересылать куратору сведения о местах расположения объектов Министерства обороны РФ, а также о передвижениях российской военной техники.

Кроме того, задержанные публиковали в сети проукраинские националистические материалы и организовывали на полуострове схроны с СВУ, предназначенными для совершения терактов.

«В ходе обысков у них изъяты четыре СВУ общей массой взрывчатого вещества иностранного производства более 5 кг, <...> телефонный аппарат, содержащий переписку с куратором», – сообщили в ЦОС.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном хранении взрывных устройств.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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