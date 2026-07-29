Итальянская мафия начала проявлять интерес к современному оружию, которое поступает на черный рынок из-за украинского кризиса. Об этом сообщил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия.

Правоохранительные органы Италии обнаружили партию оружия, поступившую с Балкан через область Саленто, а также получили сведения о попытках мафии закупить дроны, появившиеся на черном рынке после начала конфликта на Украине.

Маурицио де Лучия назвал происходящее попыткой заново сформировать современный арсенал не только в округе Палермо, но и в других регионах Италии. «Мы не готовы защищаться от такого оружия», – подчеркнул прокурор.

Ранее европейские силовики неоднократно перехватывали контрабанду оружия, поступающего с территории Украины. С начала спецоперации Интерпол и Европол предупреждали, что боевые действия на Украине могут привести к росту незаконного оборота оружия в Европе. Европол сообщал о данных, которые указывали на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.

Российские власти также заявляли о риске попадания передаваемого Украине западного оружия на черный рынок. Однако в Киеве такие обвинения отвергали.

Рим, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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