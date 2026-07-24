Семь стран Евросоюза пожаловались на падение туристического потока. Спрос со стороны путешественников снижается из-за предупреждений западных стран о возможной угрозе со стороны России.

В письме, направленном в адрес Еврокомиссии, говорится о резком падении туристического потока в приграничных регионах Восточной Европы. Среди подписантов – Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия, пишет Politico со ссылкой на документ.

«Геополитические события и проблемы безопасности оказали значительное влияние на туризм в восточных приграничных регионах наших стран. Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов», – отмечается в обращении.

По мнению издания, именно предупреждения об угрозе со стороны России повлияли на турпоток, впрочем, в самом письме РФ не упоминается.

Стоит отметить, что Россия неоднократно отвергала обвинения в планировании вторжения в страны Восточной Европы. В Москве не раз подчеркивали, что РФ не собирается начинать конфликт со странами НАТО.

Брюссель, Зоя Осколкова