Москва объявила персонами нон грата двух дипломатов из Италии

Сегодня в министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Джованни Скопа, которому заявили о высылке двух итальянских дипломатов с территории РФ в ответ на аналогичные решение Рима.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, вызов Скопа был связан «с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии».

«Исходя из принципа взаимности, министерство иностранных дел Российской Федерации объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трёх суток», – уточняется в сообщении МИД России.

При этом в российском ведомстве подчеркнули, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube