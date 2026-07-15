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Захарова: Иностранные военные на Украине станут для России законной целью для нанесения ударов

Любые военные контингенты из так называемой «коалиции желающих» на территории Украины являются неприемлемыми для России и будут рассматриваться в качестве законных целей для нанесения ударов. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что уже готовы планы по развертыванию сил коалиции для проведения учений в приграничных с Украиной районах.

«Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, росту угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», – заявила официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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