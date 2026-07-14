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ВС РФ нанесли новые удары по портам и морским судам на Украине

В течение дня Вооруженные Силы России нанесли новые удары по морским портам и судам Украины, которые используются в интересах вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. В порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ», – уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА, а также предприятиям инфраструктуре в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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