Европейский союз разрабатывает меры, чтобы иметь возможность отказывать в предоставлении убежища военнообязанным гражданам Украины. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, Еврокомиссия может объявить об изменениях уже в июле, новые правила вступят в силу с марта 2027 года. Временное убежище будет предоставляться только тем гражданам Украины, у которых есть специальное свидетельство о том, что они не подлежат мобилизации.

«Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает», – рассказал газете заместитель министра внутренних дел и администрации, отвечающий за миграционную политику профессор Мацей Душчик.

На прошлой неделе министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что ЕС планирует отказать военнообязанным гражданам Украины в предоставлении убежища, так как у ВСУ наблюдается нехватка людей.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал содействие Киеву в возвращении мужчин призывного возраста на Украину. Заявление прозвучало на его встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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