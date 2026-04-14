Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал содействие Киеву в возвращении мужчин призывного возраста на Украину. Заявление прозвучало на его встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.

«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», – цитирует канцлера ФРГ RT.

По его словам, важно, чтобы украинские мужчины вернулись на родину и «помогали своей стране».

Зеленский поддержал слова Мерца о возвращении украинцев на родину, пишет издание «Страна.ua». «Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось – на годы», – заявил глава киевского режима, отметив, что многие нарушили правила пересечения границы.

Зеленский добавил, что ВСУ хотели бы, чтобы эти люди вернулись. «Нужен вопрос справедливости, нужны ротации на фронте», – заключил он.

Берлин, Наталья Петрова

