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Лавров: Запад имитирует готовность к мирному урегулированию на Украине

Фото: сайт МИД РФ

Запад имитирует готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но при этом пытается диктовать России ультиматумы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш в Мапуту.

«Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации», – констатировал Лавров (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что НАТО вновь проявляет агрессивную политическую позицию, определив Россию своим противником.

Мапуту, Анастасия Смирнова

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