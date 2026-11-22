Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удар беспилотниками по электростанции «Правобережная» 330 кВ в городе Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что электростанция снабжала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
В порту Килия Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для ВСУ.
Кроме того, северо-восточнее Одессы дроны атакован сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.
По данным Минобороны, в субботу днем российские ударные беспилотники поразили электроподстанция 110 кВ в Виннице, обеспечивающую работу предприятий ВПК Украины. Южнее Одессы был подбит сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ.
Москва, Наталья Петрова
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