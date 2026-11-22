Российские БПЛА ударили по электростанции в Запорожье и порту Килия

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли удар беспилотниками по электростанции «Правобережная» 330 кВ в городе Запорожье. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что электростанция снабжала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

В порту Килия Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества и грузов для ВСУ.

Кроме того, северо-восточнее Одессы дроны атакован сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.

По данным Минобороны, в субботу днем российские ударные беспилотники поразили электроподстанция 110 кВ в Виннице, обеспечивающую работу предприятий ВПК Украины. Южнее Одессы был подбит сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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