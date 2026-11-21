ВС РФ ударили по Криворожской ТЭС и подстанции в Ровенской области

Минобороны России сообщило о ночных ударах беспилотниками по двум украинским энергообъектам и сухогрузу вблизи Одессы.

По информации военного ведомства, в Днепропетровской области поражена Криворожская теплоэлектростанция. В городе Сарны Ровенской области нанесен удар по электроподстанции 110 кВ. Оба объекта снабжали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса.

На переходе морем поражен сухогруз в районе Одессы, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ.

Днем в пятницу российские ударные дроны поразили теплоэлектроцентраль Слобожанская в Харьковской области, обеспечивающую работу военных заводов Украины, сообщало Минобороны РФ. В ночь на 19 ноября целями массированного комбинированного удара ВС РФ стали электростанция «Бурштынская» в Ивано-Франковской области и высоковольтные электроподстанции в Днепропетровской, Черниговской и Львовской областях. Также ударам подверглись предприятия по сборке крылатых ракет и автомобильные и автожелезнодорожный мосты в Киеве и Киевской области, по которым шел транзит оружия и военной техники ВСУ в зону боевых действий в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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