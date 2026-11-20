ВС РФ нанесли мощный удар по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины

Российские войска в ночь на пятницу, 20 ноября, нанесли массированный удар по целям в Киеве и шести областях Украины – Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для атаки использовалось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, под удар попали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Также удары наносились по портам Одесской области и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении в украинской столице сразу трех мостов через Днепр в ходе ночной баллистической атаки ВС РФ. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. В «Укрэнерго» заявили о крайне сложной ситуации в украинской энергосистеме после ночных ударов по объектам энергетики.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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