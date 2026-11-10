ВС РФ ударили по четырем подстанциям и трем судам с грузами для ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на вторник, 10 ноября, продолжили нанесение ударов беспилотниками по украинским энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК. В результате атак поражены высоковольтные подстанции в трех областях Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в Днепропетровской области под удар попала электроподстанция 330 кВ в городе Вольногорске. В Полтавской области поражена электроподстанция 154 кВ в Кременчуге. В Киевской области удары нанесены по двум электроподстанциям 110 кВ в Переяславе и Яготине.

Также северо-восточнее Одессы поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом и танкер, доставлявший ГСМ для украинской армии, добавили в Минобороны. Восточнее Одессы дроны подбили сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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