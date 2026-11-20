В Киеве в результате ночных ракетных ударов повреждены три моста через Днепр. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своих соцсетях.

По его данным, повреждения получили Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. Первый мост полностью закрыли для движения транспорта. Степень повреждений Дарницкого моста специалисты оценят после окончания воздушной тревоги, указал Кличко. Движение с правого берега на левый берег Днепра по Южному мосту в настоящее время закрыто. В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами украинской столицы мэр обратился к киевлянам с призывом не выезжать в город без острой необходимости на личном транспорте.

Мониторинговые паблики сообщали о 13 волнах массированной ракетной атаки на Киев в течение ночи. В результате ударов, помимо мостов, поврежден объект критической инфраструктуры, сообщал Кличко. По информации украинских СМИ, также атакованы Трипольская ТЭС под Киевом и ТЭЦ-5 в украинской столице. Сообщается о перебоях со светом. Из-за отсутствия напряжения приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов Киева.

Взрывы этой ночью также гремели во Львове и Ивано-Франковской области, пишет украинская пресса. Отмечается, что утром ракетная атака по западной Украине продолжилась. Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии, сообщило «Укрэнерго». В энергокомпании заявили о крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины после ночных ударов по объектам энергетики.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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