Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России в ночь на четверг, 12 ноября, нанесли массированный удар по целям в украинском тылу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате были поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в Киеве и Киевской области.

Также на переходе морем в порты Одессы был атакован сухогруз.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились с применением высокоточного наземного оружия и беспилотниками большой дальности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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