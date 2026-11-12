российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко

Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России в ночь на четверг, 12 ноября, нанесли массированный удар по целям в украинском тылу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате были поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в Киеве и Киевской области.

Также на переходе морем в порты Одессы был атакован сухогруз.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились с применением высокоточного наземного оружия и беспилотниками большой дальности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ ударили по четырем подстанциям и трем судам с грузами для ВСУ / СВР: в Европе украинских беженцев рассматривают как расходный материал для ВСУ / Били по ВПК, логистике, энергетике и портам: ВС РФ нанесли 12 ударов по Украине за неделю / ВС РФ поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Киевской области / ВС РФ поразили подстанцию 330 кВ, «Новую почту» и сухогруз на Украине / ВС РФ ударили по транспортным объектам Украины и цехам производства БПЛА / Российская армия поразила две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях / «Герани» ударили по тылам ВСУ: поражены склады, завод «Укрспецсвязь» и электровоз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,