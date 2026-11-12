Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Вооруженные силы России в ночь на четверг, 12 ноября, нанесли массированный удар по целям в украинском тылу. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате были поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в Киеве и Киевской области.
Также на переходе морем в порты Одессы был атакован сухогруз.
Как уточнили в ведомстве, удары наносились с применением высокоточного наземного оружия и беспилотниками большой дальности.
Москва, Наталья Петрова
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