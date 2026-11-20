В Минобороны России раскрыли подробности массированного ночного удара по целям на Украине.

По данным ведомства, в Киеве и Киевской области поражены автомобильные и автожелезнодорожный мосты, по которым шел транзит оружия и военной техники ВСУ в зону боевых действий в Донбассе. В городе Бровары Киевской области атакован завод порошковой металлургии, где производили компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9. Также под удар попало предприятие по сборке ударных беспилотников самолетного типа. В населенном пункте Петровское поражено предприятие ООО «Файер Поинт», на котором собирали и готовили к боевому применению крылатые ракеты «Фламинго».

Еще один автожелезнодорожный мост стал целью российских военных в Затоке Одесской области. Переправа использовалась для перевозки военных грузов.

Кроме того, в районе станций Днепропетровск и Коростень Житомирской области уничтожены четыре локомотива, используемые для транспортировки составов с военными грузами и грузами двойного назначения для ВСУ.

В Днепропетровской, Черниговской и Львовской областях поражены высоковольтные электроподстанции, распределяющие электроэнергию для обеспечения работы предприятий ВПК и военных объектов ВСУ.

В Ивано-Франковской области целью стала тепловая электростанция «Бурштынская» в городе Бурштын, вырабатывающая электроэнергию в том числе для обеспечения функционирования предприятий ВПК Украины и военных объектов.

В Николаевской области уничтожен склад с крылатыми ракетами, которые использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

Во Львове под удар попал авиационный завод «ЛДАРЗ», где собирали оперативно-тактические ракеты FP-9, крылатые ракеты «Фламинго», а также беспилотники большой и средней дальности.

Кроме того, в Черном море поражен сухогруз, перевозивший в порт Одессы грузы военного назначения.

Как отметили в Минобороны, удар по вражеским целям наносился высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о повреждении в украинской столице сразу трех мостов через Днепр в ходе ночной атаки ВС РФ. В «Укрэнерго» заявили о крайне сложной ситуации в украинской энергосистеме после ночных ударов по объектам энергетики. Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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