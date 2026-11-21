Российские войска нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса Украины, где в том числе присутствовали иностранные граждане. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Также нанесено поражение связанным с украинской армией объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, местам производства, хранения БПЛА и безэкипажных катеров, военным аэродромам. Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 148 районах в зоне спецоперации.

Вместе с тем группировки ВС России в зоне СВО за минувшие сутки улучшили свое положение и заняли более выгодные позиции. Бойцы группировки войск «Центр» продолжили наступление в ДНР и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Курицыно, Веровка, Новокриворожье, Андреевка, Сергеевка, Новофедоровка, Михайловка, Новопавловка и Белозерское.

Группировка «Север» улучшила свое тактическое положение и атаковала ВСУ в Харьковской области около Муравского, Плоского, Колодезного и Лебедевки. В Сумской области удары нанесены по позициям неприятеля в районах Княжичей, Ястребиного, Кровного и города Сумы.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ около Маяков, Лозового, Стародубовки и Карповки в ДНР.

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и ударила по противнику около Барвенкова в Харьковской области, а также в районах Краматорска, Дружковки и Николаевки в ДНР.

Группировка «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и нанесла поражение ВСУ около Покровского в Днепропетровской области, а также в районах Ясной Поляны, Трудового, Новотроицкого, Желтой Кручи, Славного и Счастливого в Запорожской области.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и ударили по противнику в районах населенных пунктов Балабино, Червоный Жовтень и Преображенка в Запорожской области.

По данным Минобороны, силы ПВО в зоне спецоперации в течение суток сбили 464 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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