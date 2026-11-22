Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне специальной военной операции и за минувшие сутки выбили противника из села Сосновый Бор в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны РФ.

Контроль над населенным пунктом в Волчанском районе установлен, благодаря действиям подразделений группировки «Север». Также нанесено поражение противнику в районах Новоселовки, Хатнего, Плоского, Рубежного, Подсреднего и Федоровки в Харьковской области. В Сумской области бойцы «Севера» поразили формирования ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Радьковка, Пушкаревка, Краснополье, Степановка и Спасское.

Тем временем подразделения группировки «Запад» за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и атаковали противника в районах населенных пунктов Хомино, Червоный Оскол, Гусинка, Староверовка и Пески-Радьковские Харьковской области.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные позиции и нанесли поражение неприятелю в районах Краматорска, Дружковки, Славянска, Беленького, Райгородка, Новоселовки и Николаевки в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» продолжили наступление в ДНР и нанесли удары по противнику в районах Райского, Приволья, Новокриворожья, Андреевки, Сергеевки, Новодонецкого, Степановки, Львовки, Куроедовки и Каменки в ДНР.

Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ и поразила силы противника в районах населенных пунктов Маяк, Тихое, Просяная, Маломихайловка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Одаровка и Веселое Запорожской области.

Бойцы группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю и бьют неприятеля у Димитрова Запорожской области, Белозерки и Михайловки Херсонской области.

Вместе с тем российские военные уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, связанной с ВСУ, места производства, хранения беспилотников и площадки их запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 144 районах.

Средствами ПВО в течение суток сбиты 792 вражеских БПЛА самолетного типа и четыре управляемые авиабомбы.

Минобороны ранее сегодня сообщило об ударах беспилотниками «Герань» по дата-центру «МКМ Телеком», производственным помещениям подстанций 330 и 110 кВ, объектам на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, на одном из железнодорожных перегонов поражен локомотив, задействованный в снабжении украинских войск. В ведомстве заявили, что удары нанесены «в целях нарушения логистических и коммуникационных возможностей вооруженных формирований ВСУ, а также поражения их стратегических объектов».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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