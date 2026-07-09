Кремль: решение НАТО считать Россию своим противником является агрессией

НАТО вновь проявляет агрессивную политическую позицию, определив Россию своим противником. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести».

Представитель Кремля обратил внимание, что Североатлантический альянс создавался как инструмент конфронтации сначала с СССР, потом это место заняла Россия.

«Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое – по развитию нашей страны, технологическому, экономическому и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие» – подчеркнул Песков.

Ранее участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. Эти меры, как говорится в итоговом заявлении, направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.

Москва, Анастасия Смирнова

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