ВС РФ ударили по электроподстанции, сухогрузу и двум локомотивам на Украине

Вооруженные силы России в ночь на понедельник атаковали беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в Днепропетровске, сообщило Минобороны РФ. Объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины, отметили в ведомстве.

Кроме того, в порту Измаил Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинской армии. Юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз, перевозивший военные грузы.

Также сообщается, что в районе железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области уничтожены два локомотива, используемые для перевозки вооружения и военной техники.

Днем в воскресенье российские беспилотники поразили электроподстанцию 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области, снабжавшую электричеством предприятия ВПК Украины, сообщало Минобороны РФ. А в Черном море юго-западнее Николаева дроны ударили по сухогрузу, доставлявшему грузы двойного назначения для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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