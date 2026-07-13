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МИД России вызвал посла Германии

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф в связи с ударами по гражданской инфраструктуре вызван в министерство иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в канале в «Макс».

«Заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России. Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т.ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре», – говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, до посла была доведена «неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией».

Ранее стало известно, что МИД ФРГ заявил о вызове посла РФ Сергея Нечаева в связи с информацией о предполагаемых российских кибератаках на ряд европейских стран.

Москва, Анастасия Смирнова

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