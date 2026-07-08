«У нас больше нет ничего»: Болгария исчерпала возможности по военной помощи Украине

Болгария передала все, что могла для военной поддержке Украины. Об этом заявил премьер страны Румен Радев.

«Мы исчерпали свои возможности по оказанию военной поддержки. Я имею в виду оружие и комплекты снаряжения со складов вооруженных сил Болгарии. Мы поставили 13 партий, у нас больше нет ничего, что мы могли бы поставить Украине ", – сказал Радев на полях саммита НАТО в Анкаре.

По словам болгарского премьера, страна может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. По данным СМИ, основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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