Болгария объявила о выходе из «коалиции желающих»

Болгария выходит из «коалиции желающих» стран, принимающих участие в помощи Киеву. Об этом заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.
«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», – сказал Радев в Париже перед военным парадом во Франции по случаю Дня взятия Бастилии.
Глава болгарского кабмина подчеркнул, что украинский конфликт необходимо решать дипломатическим путем, а не «затягивать его военными средствами».
Ранее сообщалось, что Болгария передала все, что могла для военной поддержки Украины, и может продолжать оказывать только техническую помощь по ремонту оборудования.
София, Зоя Осколкова
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