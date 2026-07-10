Евросоюз значительно ослабил 21-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз значительно ослабил ограничения, которые предусмотрены в очередном, 21-м пакете санкций против России. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, из списка были исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных. Первоначально предлагалось ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в военной операции на Украине. Однако против этого выступили Франция, Италия и Греция, чьи экономики зависят от туристов из РФ. В результате запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Споры между членами ЕС вызвало и предложение заморозить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель. Греция добилась сокращения срока заморозки с шести до трех месяцев, а также потребовала разрешить перевозку российского СПГ в страны за пределами ЕС, что фактически подрывает запланированный на январь 2027 года запрет на импорт российского газа.

Кроме того, были ослаблены ограничения на импорт российской рыбы. Германия, Польша и Португалия добились исключений для отдельных видов.

В свою очередь Болгария заблокировала внесение в санкционный список главы Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, Москва неоднократно указывала на незаконность вводимых ограничений. При этом российские власти утверждают, что экономика РФ уже приспособилась к рестрикциям и продолжает развиваться несмотря на применяемые Евросоюзом меры.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube