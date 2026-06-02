Полного запрета не будет: ЕС сохранит текущий потолок цен на нефть из РФ в новом пакете санкций

Евросоюз при подготовке нового, 21-го по счету, пакета санкций против России основное внимание уделит потолку цен на российскую нефть. Страны ЕС рассчитывают сохранить текущий уровень ценового порога, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. При этом, как отмечается, инициатива о полном запрете российской нефти и связанных с ее перевозками морских услугах не получила достаточной поддержки.

Срок действия нынешнего потолка цен на нефть из РФ истекает этим летом. Согласно действующему в ЕС с 2025 года механизму, предельная цена на российскую нефть марки Urals каждые 6 месяцев автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Рестрикции запрещают европейским компаниям предоставлять услуги по страхованию и транспортировки нефти, стоимость которой превышает ценовой потолок.

Новые санкции ЕС могут коснуться российских нефтяных компаний «ЛУКойл» и «Роснефть». Также под рестрикции могут попасть очередные российские суда «теневого флота». Кроме того, рестрикции могут быть введены в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее такую меру блокировала Венгрия, но теперь новое правительство страны может изменить позицию по этому вопросу, передает «Интерфакс».

По данным СМИ, в ЕС планируют согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к концу следующей недели.

Брюссель, Наталья Петрова

