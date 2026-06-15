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Крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил граждан России о принудительном закрытии счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клиентов кредитной организации.

Пользователи с 9 июня получают рассылку с предупреждением о закрытии счета с 14 августа 2026 года. «Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты», – говорится в уведомлении.

По данным агентства, среди получателей таких сообщений – обладатели российских паспортов без вида на жительство (ВНЖ) или те, кто не обновил информацию о своем статусе в банке. Но подобные уведомления приходили и тем россиянам, кто работает на европейские или португальские компании, а также имеет ВНЖ Португалии.

Оценить точное число россиян в Португалии сложно – статистика по гражданству не публикуется, но речь может идти как минимум о тысячах счетов, учитывая популярность «золотых виз», говорят эксперты. Caixa Geral de Depositos как крупнейший государственный банк Португалии «предоставлял базовый доступ к банковским услугам для нерезидентов, включая заявителей по программам «золотых виз». Именно эта концентрация российских клиентов делает текущий всплеск закрытий счетов заметным.

Рассматривая ситуацию в целом, можно смело говорить об усилении тенденции снижения уровня терпимости к российским клиентам в европейских финансовых институтах. 20 пакет санкций ЕС, плюс ожидаемый 21 пакет, служат явными подтверждениями тренда, указывают юристы.

Лиссабон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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