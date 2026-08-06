Британия ввела новые санкции против российских банков и танкеров

Британские власти дополнили антироссийский санкционный список 19 позициями. Под рестрикции попали 13 компаний и физических лиц, а также шесть судов. Обновленный список опубликован на сайте правительства Великобританции.

Санкции введены в отношении ОЗОН Банка и еще шести российских финансово-кредитных организаций – экспортно-импортного банка АО «Росэксимбанк», Банка «Центр-инвест», «Ставропольпромстройбанка», «Реалист Банка», «Банка Ставр» и «ТелеПорт Банка».

Санкционный список также пополнили компании «Северный Инжиниринг» – «дочка» НОВАТЭКа, занимающаяся строительством судов, «МеталлКомплект», «Ником», «Промсиз», «Технолюкс», связанные с металлургией и химической промышленностью, а также бизнесмен Александр Жданов – владелец компании «Силтрон», работающей в химотрасли.

Под ограничения также попали шесть нефтетанкеров и газовозов, которые, по данным Лондона, участвуют в перевозке российских углеводородов.

Напомним, 13 июля Великобритания ввела санкции против 10 сотрудников российского военно-аналитического медиапроекта «Рыбарь», которых Лондон считает причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины». Кроме того, в «черный» список внесли 14 граждан России, связанных с ГРУ и обвиняемых Британией в киберпреступлениях против королевства.

Лондон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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