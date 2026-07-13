Великобритания расширила санкционный список

Власти Великобритании дополнили список лиц и организаций, которые подпадают под антироссийские санкции. Обновленный перечень опубликован на сайте британского правительства.

Так под ограничения попали 10 руководителей и сотрудников проекта «Рыбарь», которых Лондон считает причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Кроме того, в «черный» список внесли 14 граждан России, связанных с ГРУ и обвиняемых Британией в киберпреступлениях против королевства.

Напомним, санкции предполагают заморозку активов для лиц из списка, запрет на въезд в страну, ограничения на предоставление некоторых услуг.

В свою очередь в российском Министерстве иностранных дел пообещали принять ответные меры. Москва считает санкции незаконными.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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