российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Великобритания расширила санкционный список

Власти Великобритании дополнили список лиц и организаций, которые подпадают под антироссийские санкции. Обновленный перечень опубликован на сайте британского правительства.

Так под ограничения попали 10 руководителей и сотрудников проекта «Рыбарь», которых Лондон считает причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Кроме того, в «черный» список внесли 14 граждан России, связанных с ГРУ и обвиняемых Британией в киберпреступлениях против королевства.

Напомним, санкции предполагают заморозку активов для лиц из списка, запрет на въезд в страну, ограничения на предоставление некоторых услуг.

В свою очередь в российском Министерстве иностранных дел пообещали принять ответные меры. Москва считает санкции незаконными.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Умер сенатор США, выступавший за самые жесткие санкции против России / Евросоюз значительно ослабил 21-й пакет антироссийских санкций / Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов / СВР: Запад признает неэффективность антироссийских санкций / Евросоюз впервые продлит антироссийские санкции на год / В России обсуждают варианты для возврата заблокированных за границей активов / Болгария выступила против санкций ЕС в отношении главы РПЦ и российской энергетики / Канада ввела новые санкции против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Санкции против России,