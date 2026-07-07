Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении российских спортсменов, допустив их до международных турниров. Об этом сообщается на сайте МОК.

Комментируя это решение, министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев пояснил, что речь идет об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов, отмене запрета на проведение международных соревнований в РФ, а также восстановлении членства ОКР.

«Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом», – уточнил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Министр также уточнил, что в настоящее время более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном,10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. «Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 г., а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 г», – отметил он.

«Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики», – подчеркнул Дегтярев.

В то же время МОК пока не принял решения относительно возможности выступления российских спортсменов со своим флагом и гимном на Олимпийских играх. «МОК примет решение по поводу демонстрации российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков на Олимпийских играх в нужное время», – говорится в сообщении организации.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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