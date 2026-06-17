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Болгария выступила против санкций ЕС в отношении главы РПЦ и российской энергетики

Официальная София высказалась санкций против российской энергетики РФ и главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, которые предложены в новом пакете ограничений со стороны Евросоюза. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

«Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем. С одной стороны, по энергетике, поскольку существует ряд санкций, которые повлияли бы на нашу энергетическую стабильность. Другие – связаны с патриархом Кириллом…. Такие санкции имеют потенциал быть контрпродуктивными», – подчеркнула глава болгарского МИД, слова которой приводит РИА «Новости».

Как считает министр, санкции против главы РПЦ дадут повод говорить о вмешательстве Европы в церковные дела.

Ранее сообщалось, что Болгария отказалась отправлять вооружения для украинской армии. Об этом заявлял министр обороны страны Димитар Стоянов, который входит в недавно сформированное правительство премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной поддержки Киева и переоценку подхода Европы к конфликту на Украине.

София, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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