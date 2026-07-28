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Страны НАТО реализуют десятки проектов по производству взрывчатки

Страны НАТО реализуют не менее 24 проектов по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным газеты, три таких предприятия расположены в американском штате Арканзас, два – в Германии, по одному – в Канаде, во Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Румынии, Греции.

В США действует только одно производство ракетного топлива, но в этом году оборонно-логистическая компания Regulus Global планирует запустить линию особенно мощного трехосновного ракетного топлива, которое в Штатах перестали производить в 1986 году.

Кроме того, скоро в стране откроется первое за десятки лет производство тротила, в поставках которого Соединенные Штаты полностью полагались на импорт, в основном из Польши. Три компании планируют запустить аналогичное производство в Европе. Тем временем, Британия планирует открыть по меньшей мере шесть заводов по изготовлению воспламеняющихся веществ к 2030 году.

Причиной перестройки производственных цепочек стало смещение фокуса внимания в современных конфликтах с высокоточных ударов с использованием дорогих боеприпасов на артиллерийские снаряды, ударные БПЛА и ракеты другого типа. У Европы и США нет необходимых мощностей, так как после холодной войны западные страны переместили производство взрывчатки и топлива за границу.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова