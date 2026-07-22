российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Политика

Новости, Кратко

Лавров анонсировал переговоры с Рубио

Фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящей встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

«Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня», – сказал министр по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

Лавров уточнил, что намерен обсудить с Рубио нынешнюю позицию США по урегулированию украинского кризиса.

«Тем более, что он комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. <...> Мы исходим из того, что пока американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и хорошо уже всем известны», – подчеркнул глава МИД РФ.

Глава Госдепа подтвердил предстоящую встречу. «Мы поговорим еще завтра», – сказал Рубио, отвечая на вопросы СМИ. Он отметил, что обсудит с главой российского МИД возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Манила, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / США

США отказались передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов / США готовятся нанести удар по ключевому ядерному объекту Ирана / «Они отчаянно хотят встретиться»: Трамп оценил возможность новых переговоров с Ираном / Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию / В Техасе самолет приземлился на крышу дома / FT: пошлины Трампа для канадских товаров ведут к Североамериканской торговой войне / Lockheed обещает через три года запустить линию дешевых ракет Patriot / США планируют полномасштабную войну с Ираном после гибели американских солдат – WP

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Россия, США,