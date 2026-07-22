Лавров анонсировал переговоры с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящей встрече с госсекретарем США Марко Рубио.
«Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня», – сказал министр по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.
Лавров уточнил, что намерен обсудить с Рубио нынешнюю позицию США по урегулированию украинского кризиса.
«Тем более, что он комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно. <...> Мы исходим из того, что пока американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и хорошо уже всем известны», – подчеркнул глава МИД РФ.
Глава Госдепа подтвердил предстоящую встречу. «Мы поговорим еще завтра», – сказал Рубио, отвечая на вопросы СМИ. Он отметил, что обсудит с главой российского МИД возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.
Манила, Зоя Осколкова
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