В Техасе самолет приземлился на крышу дома

В Техасе легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома. Проводится расследование.
Авиакатастрофа произошла в городе Хьюстон. У двухместного самолета Piper J-3 Cub возникла неисправность, пилот пытался дотянуть до летного поля, но машина упала в жилом квартале.
В результате летчика госпитализировали. В настоящее время нет данных о том, есть ли пострадавшие среди жильцов поврежденного дома.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит расследование причин произошедшего.
Хьюстон, Зоя Осколкова
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