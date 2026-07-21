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В Техасе самолет приземлился на крышу дома

В Техасе легкомоторный самолет рухнул на крышу жилого дома. Проводится расследование.

Авиакатастрофа произошла в городе Хьюстон. У двухместного самолета Piper J-3 Cub возникла неисправность, пилот пытался дотянуть до летного поля, но машина упала в жилом квартале.

В результате летчика госпитализировали. В настоящее время нет данных о том, есть ли пострадавшие среди жильцов поврежденного дома.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит расследование причин произошедшего.

Хьюстон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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