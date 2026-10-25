При стрельбе в США пострадали 12 человек

В американском штате Флорида произошла стрельба возле стадиона. По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Инцидент произошел в Таллахасси после футбольного матча у стадиона Bragg Memorial Stadium FAMU. В это время в городе проходили мероприятия, посвященные встрече выпускников. По данным полиции, сначала завязался словесный конфликт, который перерос в драку, а затем неизвестные открыли огонь.

В общей сложности пострадали 12 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, младшему из которых 11 лет. Трое серьезно ранены, еще девять находятся в стабильном состоянии.

Правоохранители проводят расследование. Устанавливаются личности стрелявших. О задержаниях не сообщалось.

Вашингтон, Зоя Осколкова