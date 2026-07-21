FT: пошлины Трампа для канадских товаров ведут к Североамериканской торговой войне

Президент США Дональд Трамп обложил пошлинами большинство канадских товаров. По мнению американского лидера, Канада дискриминирует продукцию США. Об этом пишет Financial Times.

Новые пошлины в размере 50% не коснутся энергоносителей, калийных удобрений, рыбы и критически важных минералов, но затронут те товары, которые прежде были защищены соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

«Таким образом, президент Трамп компенсирует бремя и недостатки для американской торговли, вызванные дискриминационным отношением Канады к американской торговле, и выравнивает условия конкуренции для важнейших американских экспортных товаров – автомобилей, алкоголя и молочной продукции», – сказано в сообщении, опубликованном Белым домом.

Газета прогнозирует, что решение Трампа может спровоцировать новую «Североамериканскую торговую войну». «В начале торговой политики президента, которую он проводил в прошлом году, ответные меры против Соединенных Штатов предприняли только две страны: Китай и Канада», – напомнил высокопоставленный чиновник американской администрации.

При этом в конце января Трамп пригрозил Канаде, что если она заключит торговое соглашение с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут применены 100-процентные пошлины, а также назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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