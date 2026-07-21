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FT: пошлины Трампа для канадских товаров ведут к Североамериканской торговой войне

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп обложил пошлинами большинство канадских товаров. По мнению американского лидера, Канада дискриминирует продукцию США. Об этом пишет Financial Times.

Новые пошлины в размере 50% не коснутся энергоносителей, калийных удобрений, рыбы и критически важных минералов, но затронут те товары, которые прежде были защищены соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

«Таким образом, президент Трамп компенсирует бремя и недостатки для американской торговли, вызванные дискриминационным отношением Канады к американской торговле, и выравнивает условия конкуренции для важнейших американских экспортных товаров – автомобилей, алкоголя и молочной продукции», – сказано в сообщении, опубликованном Белым домом.

Газета прогнозирует, что решение Трампа может спровоцировать новую «Североамериканскую торговую войну». «В начале торговой политики президента, которую он проводил в прошлом году, ответные меры против Соединенных Штатов предприняли только две страны: Китай и Канада», – напомнил высокопоставленный чиновник американской администрации.

При этом в конце января Трамп пригрозил Канаде, что если она заключит торговое соглашение с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут применены 100-процентные пошлины, а также назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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