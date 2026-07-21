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США готовятся нанести удар по ключевому ядерному объекту Ирана

Фото: Джулия Демари Никхинсон/AP

Американская армия готовится нанести решающий удар по ключевому ядерному объекту Ирана, который предположительно используется для разработки атомного оружия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном.

«Мы нанесем удар по этому объекту. По любому объекту, где они хотя бы подумывают о ядерном оружии, мы нанесем очень, очень мощный удар», – пообещал Трамп (цитата по РБК).

«Сами по себе центрифуги ничего не значат, пока нет нужного материала. А его у них нет. Мы отслеживаем перемещение этого материала. Именно там сосредоточена вся активность, и весьма вероятно, что вскоре мы нанесем по этому району мощный удар», – добавил американский лидер.

Президент США также заявил о стремлении Тегерана провести новый раунд переговоров с Вашингтоном.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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