США готовятся нанести удар по ключевому ядерному объекту Ирана

Американская армия готовится нанести решающий удар по ключевому ядерному объекту Ирана, который предположительно используется для разработки атомного оружия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном.

«Мы нанесем удар по этому объекту. По любому объекту, где они хотя бы подумывают о ядерном оружии, мы нанесем очень, очень мощный удар», – пообещал Трамп (цитата по РБК).

«Сами по себе центрифуги ничего не значат, пока нет нужного материала. А его у них нет. Мы отслеживаем перемещение этого материала. Именно там сосредоточена вся активность, и весьма вероятно, что вскоре мы нанесем по этому району мощный удар», – добавил американский лидер.

Президент США также заявил о стремлении Тегерана провести новый раунд переговоров с Вашингтоном.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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