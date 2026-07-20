США планируют полномасштабную войну с Ираном после гибели американских солдат – WP

США готовятся к более масштабным военным действиям против Ирана после гибели американских солдат в Иордании и Ираке. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на информированного американского чиновника. «США планируют более масштабную войну», – заявил изданию истоник, знакомый с внутренними обсуждениями в американской администрации. По его сведениям, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

В то же время еще один собеседник газеты заявил, что расширение американских военных операций будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов. Кроме того, источник указал на ограниченность возможности переброски дополнительных войск и самолетов на Ближний Восток из-за боевых повреждений. «У нас недостаточно ресурсов для безопасного поддержания работы, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», – отметил неназванный чиновник.

Опрошенные изданием военные эксперты меж тем заявили, что США не готовы к возможным наземным операциям на территории Ирана, которые президент Дональд Трамп на прошлой неделе отказался исключить. По их мнению, возможное применение наземных сил против Ирана несет риски для США.

По данным портала Itamilradar, Пентагон в последние дни перебросил на Ближний Восток с американских авиабаз в Европе дополнительно более 20 истребителей на фоне наращивания ударов по Ирану. Отмечается, что в конце прошлой недели в регион, дополнительно были направлены не менее девяти истребителей F-35А, шесть истребителей F-15Е и семь истребителей F-16, передает «Интерфакс».

Как отмечает Washington Post, США и Иран вновь приблизились к полномасштабной войне – обмен ударами по военным и гражданским объектам усиливается, а с момента возобновления боевых действий неделю назад погибли как минимум трое, а, возможно, и четверо американских военных. Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании после того, как Иран 18 июля нанес ракетный удар по американским объектам в этом государстве. Позднее в Иордании были обнаружены еще одни неопознанные останки. Предполагается, что они принадлежат американскому солдату. Также в Ираке в субботу погиб один американский военный в результате «контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов» сбитого иранского беспилотника, сообщал CENTCOM.

Трамп назвал гибель американских солдат «очень печальным событием», однако отметил, что ему «совершенно все равно» на заявление Ирана о том, что он больше не будет соблюдать двусторонний меморандум о взаимопонимании.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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